В Латакии боевики атаковали позиции сирийской армии

"В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани в провинции Латакия группа боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предприняла попытку прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны. В ходе боестолкновения погибли двое сирийских военнослужащих", - сказал он.