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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе тренировкой флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота , в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
© РИА Новости

"В ближайшие полчаса на южном и северном молах наш флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе все спокойно", - написал губернатор.

Звуки выстрелов слышны в прибрежных районах города на расстоянии нескольких километров от входа в главную бухту Севастополя, передает корреспондент ТАСС.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников.