В офисе Зеленского рассказали о ходе контрнаступления

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление идет по плану. Об этом политик рассказал в эфире всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

«Наступательные операции идут по плану генштаба и они эффектно ведут наступательные действия», — подчеркнул он.

При этом рассуждения и слова о том, что наступление идет медленно, он назвал инфантилизмом. Подоляк посоветовал таким людям «меньше смотреть "Рэмбо", а больше читать свои учебники». Советник главы офиса президента призвал избавиться от «голливудского ожидания развития событий».