«Ростех» изобразил военную технику в виде фантастических персонажей

Госкорпорация «Ростех» представила проект, в рамках которого в виде фантастических персонажей изображены современные образцы российской военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

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В корпорации отметили, что 90% техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на промышленных площадках «Ростеха».

У каждого образца вооружения есть «свой неповторимый, но неизменно грозный характер», - пояснили в пресс-службе.

Ростех

Так, произведенный на «Уралвагонзаводе» танк Т-90М «Прорыв» изображен в виде могучего медведя.

Ростех

Дрон-камикадзе «Ланцет» представлен в виде пчелы с выпущенным жалом - как и она, беспилотник способен атаковать только раз в жизни.

Ростех

Легендарный ударный вертолет Ка-52 показан в виде «Аллигатора», он смыкает челюсти своего вооружения на горле вражеской техники, истребитель Су-57 - в виде сокола, по характеру он схож с хищными птицами, заметили в корпорации.

Ростех

ТОС-1А «Солнцепек» накрывает одним залпом 4 кв. км, поэтому художники изобразили его в виде Змея Горыныча, пояснили в пресс-службе.