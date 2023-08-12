Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Российские средства ПВО обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. Аппарат был обезврежен около 17.30 12 августа.

Пострадавших и разрушений в результате этой попытки террористической атаки киевского режима по объектам на территории России нет, сообщили в министерстве.

Всего за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов, в том числе над Черным морем, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.