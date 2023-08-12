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В ФРГ назвали количество поставленных Киеву западных танков

Западные страны поставили ВСУ меньше ста современных танков, рассказал военный аналитик Юлиан Рёпке. Об этом пишет BILD на своем русскоязычном портале.

В ФРГ назвали количество поставленных Киеву западных танков
© globallookpress.com

Ранее экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил, что украинские и западные эксперты были излишне оптимистичны в своих прогнозах по контрнаступлению ВСУ.

Офицер отметил, что большие минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне осложнили задачу для украинских военных.

По его словам, темпы поставок западной бронетехники были слишком низкими. Это позволило российским специалистам создать эшелонированную линию обороны.

Репке заметил, что согласен с Ланге: США и ЕС поставили Украине недостаточное количество современных танков, БТР и БМП, а также отказались выполнить просьбы Киева о поставках истребителей и дальнобойных ракет.

Эксперт уточнил, что Россия ежемесячно производит порядка 50 новых танков, в то время как Вашингтон и Брюссель направили Украине менее ста единиц за несколько месяцев.

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