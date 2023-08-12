В ФРГ назвали количество поставленных Киеву западных танков
Западные страны поставили ВСУ меньше ста современных танков, рассказал военный аналитик Юлиан Рёпке. Об этом пишет BILD на своем русскоязычном портале.
Ранее экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил, что украинские и западные эксперты были излишне оптимистичны в своих прогнозах по контрнаступлению ВСУ.
Офицер отметил, что большие минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне осложнили задачу для украинских военных.
По его словам, темпы поставок западной бронетехники были слишком низкими. Это позволило российским специалистам создать эшелонированную линию обороны.
Репке заметил, что согласен с Ланге: США и ЕС поставили Украине недостаточное количество современных танков, БТР и БМП, а также отказались выполнить просьбы Киева о поставках истребителей и дальнобойных ракет.
Эксперт уточнил, что Россия ежемесячно производит порядка 50 новых танков, в то время как Вашингтон и Брюссель направили Украине менее ста единиц за несколько месяцев.