В ФРГ назвали количество поставленных Киеву западных танков

Западные страны поставили ВСУ меньше ста современных танков, рассказал военный аналитик Юлиан Рёпке. Об этом пишет BILD на своем русскоязычном портале.

Ранее экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге заявил, что украинские и западные эксперты были излишне оптимистичны в своих прогнозах по контрнаступлению ВСУ.

Офицер отметил, что большие минные поля и превосходство россиян в воздухе крайне осложнили задачу для украинских военных.

По его словам, темпы поставок западной бронетехники были слишком низкими. Это позволило российским специалистам создать эшелонированную линию обороны.

Репке заметил, что согласен с Ланге: США и ЕС поставили Украине недостаточное количество современных танков, БТР и БМП, а также отказались выполнить просьбы Киева о поставках истребителей и дальнобойных ракет.