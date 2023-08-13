Стало известно о новой попытке ВСУ прорвать российскую оборону

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку прорвать оборону российских войск у Работино, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В своем Telegram-канале он уточнил, что ВСУ задействовали две штурмовые группы, в составе которых было 40 человек.

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Сегодня ночью противник предпринял попытку активизировать свои силы в направлении Работино и выдвинул две штурмовые группы, усиленные танками. Шесть боевых машин и 40 человек живой силы, плюс во время движения противник вызвал подкрепление, — рассказал Балицкий.

По его словам, российская разведка зафиксировала выдвижение ВСУ, после чего в бой вступили артиллеристы и армейская авиация ВС РФ. В ходе боестолкновения украинские войска потеряли 20 единиц техники и порядка 60% личного состава.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщал, что в зоне СВО были нейтрализованы двое высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Так, ВС РФ ликвидировали майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.