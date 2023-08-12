В США назвали уникальными бившие по наемникам ВСУ российские РСЗО

Бившие по наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» являются уникальным вооружением. С такой оценкой выступили авторы американского издания Military Watch.

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Сами нанесенные РСЗО удары в США назвали мощными.

Авторы издания отметили, что использованным при ударе по пункту дислокации наемников РСЗО присущи большой радиус поражения и возможность использования высокоточных снарядов.