Военный эксперт: Россия нанесла удар по позициям наемников уникальным оружием

В районе Николаева были поражены позиции иностранных наемников. Для удара российские военные применили уникальные РСЗО «Торнадо», пишет портал Military Watch.

Ранее представитель группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что в районе Николаева был нанесен удар по полигону, на котором тренировались иностранные наемники. Он отметил, что атаку произвел расчет РСЗО «Торнадо-М».

Автор публикации заметил, что этот комплекс состоит на вооружении Сухопутных войск России с 2014 года. Дальность поражения достигает 200 км, для него используют более точные боеприпасы, чем для более ранних систем залпового огня.

По его данным, пока неизвестно, какие конкретно подразделения попали по удар, так как на ВСУ присутствуют наемники из большого количества стран, в том числе, из Швеции, Германии, Британии, США, Колумбии.