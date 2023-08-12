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МО РФ сообщило о перехвате ракеты С-200, которой Киев пытался атаковать Крымский мост

Киев пытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была обнаружена и перехвачена российскими средствами ПВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет.

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