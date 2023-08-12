Крымский мост после попытки ракетной атаки сняли на видео

На публикуемых кадрах видно, что над мостом поднимаются огромные клубы дыма. Советник главы Крыма Олег Крючков в личном блоге объяснил, что дым образовался из-за установленной специальными службами дымовой завесы.

О попытке ракетной атаки ранее сообщал главы Крыма Сергей Аксенов. По его словам, над Керченским проливом были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что сам Крымский мост не пострадал.