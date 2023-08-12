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В районе Керченского пролива системы ПВО сбили две украинские ракеты

Крымский мост не поврежден, заявил глава республики Сергей Аксенов

Две украинские ракеты сбиты средствами ПВО в районе Керченского пролива, мост не поврежден. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", - написал он.

На мосту поставлена дымовая завеса, движение возобновится в ближайшее время, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.

"Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время", - написал он.

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