Российские средства ПВО за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, Украина направила БПЛА в районы населенных пунктов Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Белогоровка и Покровское Донецкой народной республики (ДНР), Ульяновка и Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области и над акваторией Черного моря.