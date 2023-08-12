Российские средства ПВО за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, Украина направила БПЛА в районы населенных пунктов Площанка Луганской народной республики (ЛНР), Белогоровка и Покровское Донецкой народной республики (ДНР), Ульяновка и Очереватое Запорожской области, Покровское Херсонской области и над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. 11 августа российские войска ударили по военному аэродрому высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В результате цель была достигнута, а все назначенные объекты — поражены.