Вооруженные силы РФ уничтожили пункт подразделения иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки "Юг" Вадим Астафьев.

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По его словам, пункт наемников был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Кроме того, был также нанесен ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.