В США заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит крах из-за продвижения России. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

«Русские еще не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области и они успешно продвигаются», — говорит Макгрегор.

По его мнению, украинские военные не хотят воевать: они целыми ротами сдаются в плен Вооруженным силам России (ВС РФ). Все это происходит из-за того, что бойцы ВСУ недовольны политикой руководства. Даже командиры связывались с российской армией, чтобы сдаться в плен, указал полковник.