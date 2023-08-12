В США заявили о подготовке наступления России в Харьковской области

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о подготовке наступления России в Харьковской области на своем канале на YouTube.

По его словам, ВС РФ проводят операции в Харьковской области и «успешно продвигаются».

Макгрегор утверждает, что целые взводы и роты украинских военных якобы сдаются в плен ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам России осталось пройти считаные километры до города Купянска Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире телепередачи «Соловьев Live» на Первом канале.

Он также выразил уверенность, что в скором времени линия фронта выровняется для «масштабного наступления на Харьков».

Также Ганчев заявлял, что Вооруженные силы Украины готовятся оборонять город Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.

До этого он объявил, что российская армия взяла пять населенных пунктов в Харьковской области.