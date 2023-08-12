Военный заявил о применении ВСУ самозакапывающихся мин в ЛНР

Саперы российских войск иногда обнаруживают иностранные самозакапывающиеся мины на краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР), ими Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют территории. Об этом заявил боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум, пишет ТАСС.

Он сообщил, что такие мины срабатывают на радиоволны.

«Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10-15, и вы ее не видите», — сказал Разум.

Военный уточнил, что подобную мину сложно обнаружить щупом, тем более это очень опасно, так как она может среагировать на металл. По его словам, при обнаружении стоит отойти и выстрелить по снаряду. Отмечается, что этот вид мин забрасывается на позиции дистанционным способом, в том числе это можно сделать с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерии.