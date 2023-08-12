Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин
Российские саперы на краснолиманском направлении в ЛНР обнаруживают самозакапывающиеся мины, которыми ВСУ дистанционно минируют местность, рассказал сапер с позывным «Разум».
По его словам, такие мины лучше расстреливать на расстоянии. Они могут срабатывать на радиоволны. При падении они закапываются примерно на 10-15 см, а искать их опасно, так как могут сработать на металл, передает ТАСС.
Эти мины забрасываются на позиции дистанционным способом, с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерией.