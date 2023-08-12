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В ДНР сообщили о контроле одной из мощных позиций укрепрайона в Марьинке

Российские силы взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепрайона "Зверинец" в Марьинке, ранее занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

Власти ДНР заявили о взятии укрепрайона ВСУ под Марьинкой
© РИА Новости

Пушилин 21 июня сообщал, что силы РФ взяли под контроль укрепрайон "Зверинец" на марьинском направлении.

"Еще одна из наиболее важных позиций "Зверинца" в Марьинке под нашим контролем. Таким образом, существенная часть этого "Зверинца", который является большим и мощным укрепрайоном ВСУ, находится под нашим контролем. Наступательные действия здесь успешно продолжаются", - сказал Гагин.

Он уточнил, что сначала по опорному пункту ВСУ отработала артиллерия первого армейского корпуса, после чего на украинские позиции вошли разведчики. В результате уничтожено несколько украинских солдат.

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