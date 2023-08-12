Власти ДНР заявили о взятии укрепрайона ВСУ под Марьинкой

"Еще одна из наиболее важных позиций "Зверинца" в Марьинке под нашим контролем. Таким образом, существенная часть этого "Зверинца", который является большим и мощным укрепрайоном ВСУ, находится под нашим контролем. Наступательные действия здесь успешно продолжаются", - сказал Гагин.