Раскрыты детали боев за Урожайное

«Бойцы батальона "Восток" сообщают последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей артиллерии не допросишься — она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев — обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь», — сказано в сообщении.