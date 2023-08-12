«Ланцет» уничтожил танк на Угледарском направлении и попал на видео

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении.

Информация о потерях противника в личном составе не сообщается.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео уничтожения самоходного 120-мм миномета NTGS Alakran испанского производства в зоне СВО. Кадры были сняты в районе населенного пункта Приднепровское на Херсонском направлении. На видео видно, как боевую машину с минометом поражают управляемой ракетой.

До этого на видео попало уничтожение украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении. Бронемашину ВСУ подбили с помощью российского беспилотника «Ланцет».