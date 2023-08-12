Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины, сообщает Der Spiegel.

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По данным издания, обе стороны пытаются вывести войска противника с юга.

Наступление России на Купянск происходит для того, чтобы Киев отвел войска с Южного направления, что должно замедлить ход контрнаступления ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

По его словам, украинская сторона за прошедшие сутки провела четыре контратаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка и урочище Маньковка.

Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское (Сватовский район ЛНР): «Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери его составили до взвода живой силы».