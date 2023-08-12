$97.28-0.12107.16+0.27

Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины, сообщает Der Spiegel.

Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины
© Газета.Ru

По данным издания, обе стороны пытаются вывести войска противника с юга.

Наступление России на Купянск происходит для того, чтобы Киев отвел войска с Южного направления, что должно замедлить ход контрнаступления ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянске

По его словам, украинская сторона за прошедшие сутки провела четыре контратаки на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка и урочище Маньковка.

Он добавил, что в полосе обороны первой танковой армии противник штурмовыми группами 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское (Сватовский район ЛНР): «Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, потери его составили до взвода живой силы».

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости