Шойгу проверил арктические гарнизоны ВС России

Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов, — говорится в сообщении.