Шойгу проверил арктические гарнизоны ВС России
Глава Минобороны Сергей Шойгу провел проверку российской группировки войск в Арктической зоне, сообщается в Telegram-канале ведомства. Министр проинспектировал отдаленные гарнизоны Северного флота и оценил их готовность к обороне особо важных объектов.
Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов, — говорится в сообщении.