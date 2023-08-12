В России приступили к производству новой версии дрона-камикадзе «Овод»

Вторая версия FPV-дрона-камикадзе (first-person view — «вид от первого лица») «Овод» запущена в мелкосерийное производство в России. Об этом сообщает Андрея Иванова.

По словам Иванова, усовершенствованный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен преобразованной электронной начинкой, инновационной винтомоторной группой, а также некоторыми техническими деталями, которые пока не разглашаются.

Отмечается, что дрон работает по принципу FPV, поэтому оператор дрона в режиме онлайн просматривает изображение с видеокамеры через монитор, видеошлем либо видеоочки. Стоимость второй версии «Овода» составляет порядка 65 тысяч рублей, тогда как первой — около 40 тысяч рублей.