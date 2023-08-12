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Мобилизация: последние новости на сегодня 12 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 августа 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 12 августа 2023 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями РФ за время спецоперации

19 летчиков Воздушно-космических сил России удостоились звания Героев РФ за время ведения специальной военной операции, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны страны.

Свыше 4 тысяч военных летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения получили госнаграды.

День создания отечественной военной авиации отмечается 12 августа. На сегодняшний день с момента самостоятельного появления данного подразделения прошло 111 лет, отметили в военном ведомстве.

Глава Якутии навестил семью мобилизованного в Верхневилюйском районе

Глава Якутии Айсен Николаев во время рабочей поездки в Верхневилюйский район в селе Оросу встретился с родителями и братьями участника специальной военной операции Айтала Васильева, сообщает ulus.media.

Мать бойца Сардаана Васильева заявила, что Айтал с женой и дочерью проживал в Якутске. В сентябре 2022 года в первые дни проведения частичной мобилизации он получил повестку и отправился в зону спецоперации.

Николаев поблагодарил родителей военнослужащего за то, что те вырастили настоящего защитника. Младшие братья Васильева являются инвалидами с детства. Поэтому отец семейства Леонид Егорович ухаживает за детьми.

Мобилизованным астраханцам из 177-го полка морпехоты доставили гуманитарный груз

Мобилизованным астраханцам из 177-го полка морской пехоты доставили гуманитарный груз, сообщает a24.press.

Помощь передали по поручению губернатора Игоря Бабушкина. Речь идет об автомобиле, мотоцикле, необходимых вещах, продуктах питания.

Земляки передали астраханцам благодарность за помощь.

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