Спецоперация на Украине 12 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 августа 2023 года.

Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

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Наступление армии России на Купянск происходит в неблагоприятное для Украины время, сообщает Der Spiegel.

Армия бывшей советской республики пытается прорвать российские оборонительные рубежи на юге, в то время как Россия «создает новый очаг возгорания на северо-востоке». По словам экспертов, наступление на Купянск происходит для того, чтобы Киев отвел войска с южного направления, что еще больше замедлит ход контрнаступления.

По данным издания, обе стороны конфликта преследуют одну и ту же цель: вывести войска противника с юга.

Названо количество поставленных ЕС Украине артснарядов и ракет с начала СВО

Страны Европейского союза поставили Киеву около 224 тысяч артиллерийских снарядов и более двух тысяч ракет с начала специальной военной операции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на France Press.

Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано, Украина получила 223 тысячи 800 артиллерийских боеприпасов, в том числе - самоходную дальнобойную артиллерию, высокоточные боеприпасы и гаубичные боеприпасы, а также 2 тысячи 300 ракет всех типов. При этом Евросоюз далек от достижения цели по поставке украинской армии одного миллиона боеприпасов к весне 2024 года.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставил бывшей советской республике разнообразную помощь на 65 миллиардов евро и намерен оставаться в лидерах в этом.

Минобороны Украины отрицает участие в закупке некачественной одежды для ВСУ

В украинском военном ведомстве заявили, что не участвовали в закупке некачественной одежды для подразделений Сил территориальной обороны ВСУ, сообщает news.ru.

По данному факту ведется расследование. Воинская часть, в которой были нарушения, самостоятельно искала исполнителя заказа и заключала с ним контракт. Подразделения Министерства обороны Украины к данному процессу закупки не привлекались.