Российский полковник назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вести контрнаступление осенью, так как начнутся дожди, и техника будет застревать. Об этом РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. Его слова приводит URA.RU.

По словам Чмутина, контрнаступление продолжается уже третий месяц и идет по «натовским планам» небольшими группами на разных участках и при поддержке механизированных средств.

«Создают имитацию, понимая прекрасно, что результата не будет. Но, тем не менее, зарисовка, картинка должна быть», — считает полковник.

По его словам, осенью у ВСУ возникнет еще больше проблем, так как большая часть бронетехники, поставляемой Западом, — колесная.

«А учитывая черноземность украинской земли, плюс дожди, куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься», — отметил собеседник агентства.

При этом у российской армии большая часть техники гусеничная, которая легче весом.