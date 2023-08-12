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Минобороны РФ сообщило об атаке 20 украинских беспилотников на Крым

Российские военные отразили в ночь на субботу попытку террористической атаки со стороны Украины по объектам на территории полуострова Крым, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

Минобороны сообщило о попытке атаки беспилотников на Крым
© РИА Новости

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 20 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. <...> В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО, а еще 6 дронов подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В Крыму сработала система ПВО

Предыдущая подобная атака на полуостров была предпринята 30 июля. Тогда российские военные отбили нападение 25 беспилотников.

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