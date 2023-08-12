В Германии подняли вопрос о доступе Киева к разведданным ЕС

Депутат Европейского парламента от Германии Озлем Демирель обратилась к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с вопросами относительно предоставляемых Евросоюзом Киеву спутниковых данных, которые могут быть использованы для военной разведки. «Лента.ру» изучила текст письма депутата.

«По соглашению от 2005 года Европейская комиссия или [Европейская] Служба внешних связей могут передавать Украине спутниковые данные из Спутникового центра Европейского Союза (SatCen). Масштабы таких передач неизвестны», — заявила Демирель, при этом не уточнив, о каком именно соглашении идет речь.

В связи с этим она обратилась к Боррелю с вопросами о том, как изменилось количество запросов Киева к данным Спутникового центра ЕС с начала конфликта на Украине и какая часть из этих запросов относятся к военной разведке на территориях Украины и России.