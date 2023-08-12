В США высказали недовольство провалом ВСУ
Иностранные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей украинской армии в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, сообщает Messenger со ссылкой на военного аналитика Франц-Стефан Гади.
По его словам, ранее представители западных стран испытывали «технический оптимизм», наблюдая затем, «как успешно украинские солдаты осваивают западную технику». Однако их надежды не оправдались, и Вооруженные силы Украины потеряли очень много полученных единиц боевых машин.
По данным издания, Киев теряет американское вооружение на линии фронта. Среди поставленных Киеву образцов тяжелой техники наиболее сильно пострадали бронемашины Bradley. Как отметил эксперт, Соединенные Штаты отправили на Украину уже половину бронемашин из 190 обещанных.