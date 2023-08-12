В США высказали недовольство провалом ВСУ

Иностранные наблюдатели переоценили возможности танкистов и водителей украинской армии в использовании присланной им в качестве военной поддержки техники, сообщает Messenger со ссылкой на военного аналитика Франц-Стефан Гади.

По его словам, ранее представители западных стран испытывали «технический оптимизм», наблюдая затем, «как успешно украинские солдаты осваивают западную технику». Однако их надежды не оправдались, и Вооруженные силы Украины потеряли очень много полученных единиц боевых машин.