Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

Российские бойцы за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом Сергей Зыбинский.

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«Противником проведено четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на позиции войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка», — отметил он.

По его словам, все контратаки были успешно отражены. Помимо этого, в полосе обороны первой танковой армии противник провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское. В ответ российские артиллеристы нанесли огневое поражение.

Ранее Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели пятью наблюдательными постами.