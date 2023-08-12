Иностранные власти и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции Киев потерял более 150 тысяч человек, которые были ранены или убиты на поле боя, сообщает The New York Times.

По данным издания, Украина нечасто раскрывает такие данные. При этом число граждан, пытающихся избежать службы, увеличивается.

Такие заявления появляются в то время, когда бывшая советская республика пытается привлечь дополнительные войска, чтобы заменить убитых или раненых, и миллионы людей жертвуют собой, чтобы обеспечить выживание нации.

Украинский президент Владимир Зеленский не скрывал своего презрения, заявив, что увольняет 24 региональных начальника службы призыва, сказав, что «системой должны управлять люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны является изменой». Те офицеры, которые уволены, но не совершили проступков, отметил глава государства, должны служить на фронте, «если хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство».