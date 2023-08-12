Западные аналитики подсчитали потери ВСУ
Иностранные власти и аналитики заявляют, что с начала специальной военной операции Киев потерял более 150 тысяч человек, которые были ранены или убиты на поле боя, сообщает The New York Times.
По данным издания, Украина нечасто раскрывает такие данные. При этом число граждан, пытающихся избежать службы, увеличивается.
Такие заявления появляются в то время, когда бывшая советская республика пытается привлечь дополнительные войска, чтобы заменить убитых или раненых, и миллионы людей жертвуют собой, чтобы обеспечить выживание нации.
Украинский президент Владимир Зеленский не скрывал своего презрения, заявив, что увольняет 24 региональных начальника службы призыва, сказав, что «системой должны управлять люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны является изменой». Те офицеры, которые уволены, но не совершили проступков, отметил глава государства, должны служить на фронте, «если хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство».
При этом все действующие руководители центров будут заменены «солдатами, которые были на фронте или которые не могут быть в окопах, потому что они потеряли здоровье, лишились конечностей». Чтобы продолжить боевые действия, президент должен убедить украинцев в том, что их жертвы были оправданы, и уговорить их сделать больше, в то же время убедив своих западных сторонников в том, что он не терпит коррупции и что состояние, которое они вложили в поддержку вооруженных сил, не было потрачено впустую.