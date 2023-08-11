Четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», – сообщил он.