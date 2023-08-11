Четыре российских самолета в Сирии подверглись воздействию систем наведения
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что четыре самолёта Воздушно-космических сил России (ВКС) подверглись воздействию систем наведения истребителей F-35, которые принадлежат антитеррористической коалиции. Об этом сообщает ТАСС.
Кулить добавил, что воздействию подверглись два самолета Су-34 и два Су-35.
«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолетами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полета в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», – сообщил он.
Заместитель руководителя ЦПВС также добавил, что такими действиями антитеррористическая коалиция создаёт предпосылки для авиа-инцидентов, а также обостряет обстановку.
Ранее несколько беспилотников США опасно сближались с российскими истребителями в Сирии.