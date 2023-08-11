Белый дом: программа обучения пилотов ВСУ на F-16 не разработана

«Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что все ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском. Поэтому пилоты должны, по крайней мере, обладать основными навыками языка, чтобы летать», — отметил Кирби.