Белый дом: программа обучения пилотов ВСУ на F-16 не разработана
Программа обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 еще не разработана. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По его словам, США продолжают работу по разработке учебной программы, находясь в контакте с европейскими партнерами, в том числе Данией и Нидерландами.
«Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что все ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском. Поэтому пилоты должны, по крайней мере, обладать основными навыками языка, чтобы летать», — отметил Кирби.
Также он добавил, что Вашингтон готов в случае сложностей у Европы вести обучение пилотов ВСУ управлению F-16 на своей территории.