Отсрочку от призыва для айтишников предложили продлить до 30 лет

Минцифры РФ предлагает продлить отсрочку от призыва на военную службу для IT-специалистов до 30 лет. Об этом 11 августа заявили глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней планки призывного возраста до 30 лет уже с 1 января 2024 года. При этом нижняя планка останется прежней — 18 лет. Также был принят ряд других нововведений, касающихся призыва на военную службу. «Парламентская газета» разбиралась, какие изменения произошли в работе военных комиссариатов.

«Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет», — цитирует РИА «Новости» Шадаева.