Отсрочку от призыва для айтишников предложили продлить до 30 лет
Минцифры РФ предлагает продлить отсрочку от призыва на военную службу для IT-специалистов до 30 лет. Об этом 11 августа заявили глава ведомства Максут Шадаев.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней планки призывного возраста до 30 лет уже с 1 января 2024 года. При этом нижняя планка останется прежней — 18 лет. Также был принят ряд других нововведений, касающихся призыва на военную службу. «Парламентская газета» разбиралась, какие изменения произошли в работе военных комиссариатов.
«Минцифры в связи повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа. Ну, на указ президента о поддержке IT-отрасли, там есть отдельный пункт, связанный с освобождением от призыва на военную службу до 27 лет», — цитирует РИА «Новости» Шадаева.
Как сообщала «Парламентская газета», с 2025 года в полную силу в России заработает единый реестр военнообязанных. Всего в базе данных будет содержаться 25 позиций с личной информацией о каждом потенциальном призывнике, в том числе ФИО, пол, дата рождения, паспортные данные, место рождения, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН, место жительства, семейное положение, наличие иностранного гражданства, код и номер военкомата учета, сведения об образовании, работе и здоровье, основания для отсрочки, наличие судимостей и факт нарушения закона о воинской обязанности.