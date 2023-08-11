Посол России в Лондоне обвинил Британию в отказе от мира на Украине

Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине, а, наоборот, стремится накачать Киев вооружениями, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Цитату приводит РИА Новости.

«Великобритания начала тренировать и осуществлять военную подготовку украинских военнослужащих с операции Orbital (была начата в 2015 году после присоединения Крыма к России — прим. "Лента.ру"). Затем подготовка была продолжена на территории Великобритании», — подчеркнул Келин. По его мнению, британские власти хотят быть ведущими поставщиками оружия Киеву.

Он напомнил, что Лондон первым объявил о том, что хочет поставить Украине танки Challenger-2. В связи с этим Келин назвал британские власти «запевалами» конфликта.