РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам вооружений на Украину
Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН на 17 августа по вопросу поставок западного оружия на Украину. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа», — написал он.
Полянский отметил, что встреча назначена на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по московскому времени).
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