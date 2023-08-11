Госкорпорация «Ростех» показала Су-57 в виде механизированного монстра

Госкорпорация «Ростех» показала истребитель пятого поколения Су-57 в виде робота-сокола. Иллюстрация самолета опубликована в Telegram-канале корпорации.

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«Мы решили представить в виде фантастических механизированных монстров наиболее яркие образцы вооружений, чтобы отразить их характер. Представляем вам первую иллюстрацию с многоцелевым истребителем пятого поколения Су-57, созданным ОАК», — сказано в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что одной из отличительных особенностей истребителя является сверхманевренность, которая позволяет ему завоевывать господство в воздухе и поражать наземные цели высокоточными ударами.

Также в госкорпорации пообещали, что новые образы получат и другие образцы техники «Ростеха».

7 августа в пресс-службе входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника» заявляли, что многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 оснащен новейшим комплексом бортовых средств цифровой связи, который позволит повысить качество передачи информации.

До этого американское издание Military Watch назвало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. Всего издание провело анализ 15 российских истребителей, ранжируя их по боевой мощи и опасности.