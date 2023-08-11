Стало известно о попытках США заставить еще одну страну поставлять оружие Киеву

После того как Египет согласился не помогать России оружием после просьб властей США, он пытается сопротивляться давлению Белого дома с целью принудить к поставкам того же оружия на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских и американских чиновников.

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По словам собеседников WSJ, Египет первоначально хотел отправить Москве ракеты, но отказался от этого плана под давлением американцев. Американские чиновники, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили арабскую республику вместо этого поставить оружие Украине, чтобы помочь украинскому правительству преодолеть нехватку боеприпасов.

В частности, речь об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии, утверждает американский чиновник. При этом Каир не отверг эти просьбы окончательно, но «в частном порядке египетские чиновники заявили, что власти страны не планируют отправлять это оружие».