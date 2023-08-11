Выведенные из эксплуатации танки Т-72 превратят в БМПТ "Терминатор"
"Уралвагонзавод" может модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72 в боевую машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.
Вариант "Терминатора" на базе танка Т-72 представят на форуме "Армия-2023".
В концерне сообщили, что БМПТ до сих пор не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности.
Она предназначена для защиты и поддержки танков. Большие углы наведения автоматических пушек позволяют поражать цели на верхних этажах зданий и низколетящие воздушные цели, в том числе дроны.
Танку Т-72 исполнилось 50 лет. Его приняли на вооружение 7 августа 1973 года. Но он до сих пор в строю и боевую машину постоянно модернизируют. В 1995 году на вооружение российской армии поставили тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино" на базе Т-72, а уже в ХХI веке - танки Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М и ТОС-1А "Солнцепек".