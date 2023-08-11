Выведенные из эксплуатации танки Т-72 превратят в БМПТ "Терминатор"

"Уралвагонзавод" может модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72 в боевую машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.

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Вариант "Терминатора" на базе танка Т-72 представят на форуме "Армия-2023".

В концерне сообщили, что БМПТ до сих пор не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности.

Она предназначена для защиты и поддержки танков. Большие углы наведения автоматических пушек позволяют поражать цели на верхних этажах зданий и низколетящие воздушные цели, в том числе дроны.