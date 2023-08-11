В ДНР обвинили США в сокрытии цели применения кассетных боеприпасов

США решили скрыть от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам Донецкой народной республики (ДНР). С таким обвинением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram -канале.

«Пресс-секретарь Пентагона , говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») "применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали". При этом "надлежащий образ" от мирового сообщества предпочли скрыть», — сказано в публикации.

Пушилин напомнил, что такие снаряды запрещены международной конвенцией, так как они могут принести ущерб мирному населению.

Ссылаясь на данные представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), он добавил, что под кассетным огнем оказываются города Донецк, Горловка и Макеевка, их жители получают травмы, а также не совместимые с жизнью ранения.