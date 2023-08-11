В ВСУ заявили, что целью ударов в Ивано-Франковске были будущие пилоты F-16

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что целью ударов в Ивано-Франковске 11 августа были украинские пилоты, готовящиеся к обучению на истребителях F-16 западного производства.

© RT на русском

Он заявил, что аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области переживает последствия ударов.

«Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые лётчики, которые скоро едут учиться на F-16», — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

Ранее Военная хроника сообщила о мощных взрывах в Виннице и Хмельницком.

Отмечалось, что несколько ракет, предположительно, направлялись в сторону Ивано-Франковска.