Украинский беспилотник под Белгородом сбили из стрелкового оружия

Один из восьми украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся 10 августа атаковать объекты в Белгородской области, удалось сбить из стрелкового оружия. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, это произошло около 16.50 мск. При этом в течение всего дня различные объекты в российском регионе пытались атаковать восемь ударных беспилотников, в том числе самолетного типа.

В частности, ближе к полудню дрон сбросил снаряд ВОГ-17, а в 12.44 система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа. Оба случая были в Белгородском районе.