Болгария и Польша подписали контракт на ремонт двигателей МиГ-29

Минобороны Болгарии и польский авиационный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2 S.A. подписали контракт на сумму порядка €9,5 млн евро с целью отремонтировать двигатели истребителей МиГ-29 болгарских ВВС.

Об этом сообщило агентство Novinite.

По данным издания, для ремонтных работ передадут шесть двигателей истребителей, а срок ремонта каждого не превысит девяти месяцев с момента передачи польскому заводу.

Власти Болгарии собираются обеспечить годность истребителей МиГ-29 до того, как развернут новые американские истребители F-16, договор на покупку которых заключила София.