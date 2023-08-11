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Генерал ВСУ высоко оценил подготовку ВС России к контрнаступлению

Российская армия хорошо подготовилась к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как Киев уделял внимание пиару. Об этом рассказал украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Генерал ВСУ высоко оценил подготовку ВС России к контрнаступлению
© РИА Новости

«Наш противник днем и ночью, как крот, рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас», — сказал генерал.

По словам Кривоноса, политическое руководство Украины «очень много пиарилось» и в нынешних условиях, ВСУ могут считать успехом даже продвижение на три метра.

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