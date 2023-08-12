Минобороны Польши объявило об укреплении Сувалкского коридора

Варшава нарастила военное присутствие ещё и на участке границы с Белоруссией, заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

Он рассказал, что на востоке страны также действуют силы территориальной обороны, потому что «в них возник наибольший интерес».

«Сувалкский коридор и Брестские ворота — чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение», — цитирует министра «Интерфакс».

Блащак уточнил, что усиление подразумевает не только привлечение дополнительных бойцов и новой техники, но и создание новых подразделений различного уровня.

«Речь идёт о сапёрном батальоне в Августове и о крупных тактических соединениях», — добавил чиновник.