ОАК передала Минобороны новый Ил-76МД-90А

«Изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Новое воздушное судно пополнило авиаполк военно-транспортной авиации России», — сказали в Ростехе.

Отмечается, что речь идет о второй машине, изготовленной согласно программе производства текущего года.

Первый в этом году Ил-76МД-90А Минобороны получило в мае.