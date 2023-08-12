Мятежники в Нигере потребовали вывести французских военных

"Самолеты ВВС Франции вторглись в воздушное пространство Нигера, совершив незаконные, подозрительные и опасные действия, включая эпизод с нарушением связи, когда 9 августа 2023 года военный самолет типа А401 пытался совершить посадку в Арлите, не предоставив заблаговременно полетный план, - цитирует Амаду нигерский портал ActuNiger. - В связи с этим НССР, переходное правительство, силы обороны и безопасности заявляют, что полны решимости сорвать все попытки дестабилизации. Мы напоминаем о денонсации Нигером 3 августа 2023 года всех соглашений в области обороны и безопасности, подписанных нашей страной и Францией, а также о том, что после этой даты сроки, предоставленные французским силам, чтобы покинуть нигерскую территорию в соответствии с этими соглашениями, истекли".