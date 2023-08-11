ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву

Германия намерена перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России, пишет Das Erste.

В статье говорится, что сейчас германское Минобороны ведёт переговоры с представителями оборонной промышленности.

По данным СМИ, германское военное ведомство попросило производителя Taurus включить ограничение на целевое программирование в дальнобойные ракеты.

Уточняется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц таким образом намерен исключить возможность нанесения Украиной ударов по территории России германскими ракетами.

Также в статье говорится, что Шольц планирует одобрить поставку таких ракет только после того, как убедится в наличии ограничений.

Перевод подготовлен ИноТВ.