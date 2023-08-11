Das Erste: ФРГ перепрограммирует ракеты перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России
Германия намерена перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus перед передачей Киеву, чтобы они не долетели до России, пишет Das Erste.
В статье говорится, что сейчас германское Минобороны ведёт переговоры с представителями оборонной промышленности.
По данным СМИ, германское военное ведомство попросило производителя Taurus включить ограничение на целевое программирование в дальнобойные ракеты.
Уточняется, что канцлер ФРГ Олаф Шольц таким образом намерен исключить возможность нанесения Украиной ударов по территории России германскими ракетами.
Также в статье говорится, что Шольц планирует одобрить поставку таких ракет только после того, как убедится в наличии ограничений.
Перевод подготовлен ИноТВ.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка крылатых ракет Taurus Украине на текущий момент не является главным приоритетом для Берлина.