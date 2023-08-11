Германия отложила принятие решения о поставке ракет Taurus Украине

Решение по поставке Украине немецких ракет дальнего действия Taurus сейчас не находится на рассмотрении. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

«В настоящее время решение по данному вопросу не готовится», — заявил собеседник.

В публикации отмечается, что на кабмин Германии сейчас оказывают давление с целью начать поставки ракет, однако сейчас «ничего не происходит». Еще один источник в министерстве обороны страны подтвердил, что никаких политических решений относительно их выдачи не принималось.

Напомним, что ранее агентство Reuters со ссылкой на собственный источник сообщило, что сейчас правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине.